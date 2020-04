De Laurentiis "ritira" la maglia di Mertens: comprata per beneficenza

Forse a partire dalla prossima stagione dovrà rinunciare a vederlo nel suo Napoli, nel frattempo, però, Aurelio de Laurentiis non rinuncia alla maglia di Dries Mertens. Il presidente degli azzurri ha infatti partecipato all'asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara e, appunto, ha comprato, per 15mila euro, la maglietta indossata da "Ciro" in Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions in cui l'attaccante belga ha segnato il suo gol 121 in azzurro, raggiungendo Marek Hamsik in vetta alla classifica assoluta di bomber del Napoli. La maglia di Mertens è quella che ha raggiunto la quotazione più alta dopo quella di Diego Maradona messa all'asta da Ciro Ferrara che l'aveva avuta dall'asso dopo una partita Italia-Argentina. L'asta si è chiusa definitivamente oggi e ha visto anche aggiudicare una maglia autografata messa all'asta da Ciro Immobile, venduta a 4.100 euro, una di Lorenzo Insigne, aggiudicata a 2400 euro, e una di Lavezzi, che ha raggiunto 2500 euro. In totale l'asta ha raggiunto la somma di 100.300 euro.