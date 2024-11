Napoli, De Laurentiis: "Pensare ora allo scudetto è ingannevole, torniamo in Europa"

Nei sette post pubblicati su X in mattinata, il presidente del Napoli sembra parlare di concerto col proprio allenatore, che da inizio stagione ripete come un mantra il concetto di "progetto", con una squadra da ricostruire e ancora non pronta per lottare con continuità ad alti livelli. "Ho visto reazioni improprie (probabilmente si riferisce ai tifosi molto delusi dopo Napoli-Atalanta, ndr), ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo. Ci vogliono pazienza, lavoro e soprattutto l'appoggio di tutti voi. Il Napoli è squadra forte e bandiera di una città che sta vivendo un Rinascimento. Godiamoci questo splendido inizio stagione e forza Napoli sempre!" aggiunge De Laurentiis, in partenza per Los Angeles ma che sarà di ritorno per Napoli-Roma.