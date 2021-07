De Laurentiis: "Insigne? Se vuole andar via sarà una sua decisione, non nostra"

NAPOLI

Il patron azzurro: "Il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni"

Ne ha, come sempre, per tutti Aurelio De Laurentiis che, nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo e a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona, mette a fuoco tanti temi: dagli Europei, agli stadi aperti, passando per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. E' proprio dal fantasista azzurro, che incanta ora l'Europa con le sue magie e con indosso la maglia della Nazionale, che parte il presidente dei partenopei: "E' un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni. Se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra", ha spiegato AdL. afp

Tema molto caliente è quello degli stadi aperti: "Sto andando a Milano per una riunione molto importante perché il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano".

Una battuta anche sulla sfida in semifinale a Euro 2020: "Bisogna andare a fronte alta, senza paura, ho visto la Spagna traballante, non ha mica vinto ad occhi chiusi. L'importante è essere sfrontati, se fai sentire la tua paura allora gli altri se ne accorgono".

