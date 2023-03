De Laurentiis blinda Spalletti: "Resta al Napoli"

NAPOLI

Il presidente azzurro parla di futuro: "Offerte ai big? Nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli".

"Spalletti resta a Napoli? Sì, resterà". Lo ha ribadito a gran voce il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso della cerimonia del Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli con il patrocinio della Figc, che quest'anno è stato assegnato proprio al tecnico del Napoli, presente in sala ad ascoltare il patron del club. Parole che evidentemente fanno piacere all'allenatore toscano, ma che non lo distraggono dalla cavalcata scudetto con il sogno Champions League non troppo nascosto.

"Faccio i miei complimenti a Spalletti. Lui è stato una felice intuizione come sta dimostrando Incontrai Spalletti - ha ricordato ancora AdL - e mi disse che in quel momento non poteva venire a Napoli. Parlammo del futuro e mi disse che si sarebbe potuto fare. Andammo avanti fino a giugno con Gattuso, che non volevo 'segare' anche se forse saremmo andati in Champions se l'avessi cambiato. Poi ci furono le voci su Conceicao, su chi sta ora alla Juventus (Allegri, ndr), ma alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre. Forse anche quell'anno potevano andare diversamente le cose se fossero state più lecite...".

Sulla domanda circa il mercato dei titolari del Napoli, che potrebbero essere oggetto di offerte in estate, De Laurentiis ha ribadito il suo "mantra": "C'è sempre una proposta indecente. Non parlo di numeri perché è volgare per quelli che li danno non per chi li riceve. Ma ricordo che i miei contratti prevedono, che nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli". Il riferimento è soprattutto ai big Osimhen e Kvaratskhelia obiettivi dei top club europei.

Intanto, si prepara la festa scudetto: "Sappiamo dagli studi della Nielsen, che il Napoli ha 83 milioni di tifosi virtuali, sono tanti. Se faremo questa grossa festa metteremo insieme 15 città collegate con dieci zone della città di Napoli".