Calcio
napoli
NEL CASERTANO

De Laurentiis annuncia la nuova casa del Napoli: "Ecco la prima pietra"

"Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno", ha scritto il numero uno del club azzurro su X. Il centro sportivo sorgerà a Succivo, nel casertano

02 Set 2025 - 09:43
© X

© X

È stato il primo 'annuncio' del presidente De Laurentiis nell'ultimo giorno della sessione invernale del mercato. Soltanto dopo sono arrivate le ufficializzazioni del ritorno di Elmas e della firma di Hojlund. "Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno", ha scritto sui social il numero uno del club azzurro. Tante le opzioni sul tavolo per la località: alla fine la scelta è caduta su Succivo, nel casertano, quasi al confine con Gricignano d'Aversa. L'accordo con Castel Volturno scadrà a giugno dell'anno prossimo.

Rasmus Hojlund

Napoli, Hojlund ha firmato. L'annuncio di Adl: "Benvenuto" | Ufficiale anche il ritorno di Elmas

Il primo passo è stato fatto, dunque, in attesa dell'accordo e dell'apertura del cantiere vero e proprio, da cui si farà partire il countdown di almeno un paio d'anni. L'atto - come riporta 'Il Mattino' - è stato firmato qualche settimana fa e prevede la priorità da parte del Napoli in caso di vendita di un'area che pare di proprietà di una famiglia di imprenditori nel settore informatico. Previsto un investimento da 60 milioni di euro. "Prima pietra per il 1° settembre? Ci metto la mia faccia e la mia parola, io in quella data inizierò i lavori del centro sportivo, forse anche prima, ma il 1° settembre vi garantisco che inizierò i lavori. I soldi li metto io, assolutamente", aveva detto De Laurentiis qualche mese fa a Radio Crc. La prima pietrà è social ma c'è.

napoli
de laurentiis

