De Laurentiis annuncia la nuova casa del Napoli: "Ecco la prima pietra"

Il primo passo è stato fatto, dunque, in attesa dell'accordo e dell'apertura del cantiere vero e proprio, da cui si farà partire il countdown di almeno un paio d'anni. L'atto - come riporta 'Il Mattino' - è stato firmato qualche settimana fa e prevede la priorità da parte del Napoli in caso di vendita di un'area che pare di proprietà di una famiglia di imprenditori nel settore informatico. Previsto un investimento da 60 milioni di euro. "Prima pietra per il 1° settembre? Ci metto la mia faccia e la mia parola, io in quella data inizierò i lavori del centro sportivo, forse anche prima, ma il 1° settembre vi garantisco che inizierò i lavori. I soldi li metto io, assolutamente", aveva detto De Laurentiis qualche mese fa a Radio Crc. La prima pietrà è social ma c'è.