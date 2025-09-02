Milan, Odogu: "Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia successo nelle ultime 24 ore"

Il 19enne David Odogu è stato l'ultimo rinforzo estivo del Milan, che a sorpresa ha chiuso la trattativa con il Wolfsburg nelle ultime ore di mercato. Intervistato dai canali social del club rossonero, il giovane difensore tedesco ha raccontato così le sue emozioni: "Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di questo club".