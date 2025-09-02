Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Openda: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito. Non vedo l'ora di esordire"

02 Set 2025 - 11:11

“Sono stato molto felice quando ho saputo che c’era la possibilità di arrivare qui e non ho neppure dormito. Ero pronto a venire qui e sono felicissimo di essere arrivato”. Queste le prime parole, ai canali ufficiali del club, da nuovo giocatore della Juve di Lois Openda: “Sono felicissimo di essere qui e tutti mi hanno accolto molto bene, sia all’interno del club che i tifosi all’aeroporto. Le strutture sono molto belle, qui c’è tutto il necessario per rendere al meglio, per recuperare nel miglior tempo possibile”. “Conosco abbastanza bene il calcio italiano - ha aggiunto - seguo molto questo campionato. Ho affrontato anche un paio di squadre di Serie A, per cui so che non è facile giocare in questo campionato, perché ci sono molte ottime squadre e delle difese molto forti, ma sono felice e non vedo l’ora di esordire con la squadra”.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

01:33
SRV RULLO IL MERCATO DELLE ALTRE 1/9 SRV

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

01:59
SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

02:06
SRV RULLO ITALIA, PARLA GATTUSO 1/9 SRV

Italia, Gattuso pronto per l'esordio: "Sono carico a molla"

01:00
SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

02:00
SRV RULLO TANGO CAPITALE (MUSICATO) 1/9 SRV

Tango Capitale: sogni argentini per Roma e Lazio

01:00
SRV RULLO IL MERCATO DELL'INTER 1/9 SRV

Mercato Inter: Akanji colpo scudetto, via Pavard

01:42
SRV RULLO DONNARUMMA AL CITY (MUSICATO) 1/9

Svolta Donnarumma: il futuro si chiama Guardiola

02:11
Rullo Napoli ok ok

Napoli, ecco il segreto di Conte per sognare il Bis scudetto

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:11
Openda: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito. Non vedo l'ora di esordire"
10:39
Milan, Odogu: "Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia successo nelle ultime 24 ore"
09:28
Ravanelli: "Mi piace la combattività di Pio Esposito, mi rivedo in lui"
23:23
Nazionale: allenamento a ranghi ridotti, Tonali in gruppo
22:22
Questore Pisa: "Cori fascisti? Informeremo la procura"