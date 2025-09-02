Openda: "Quando ho saputo della Juve non ho dormito. Non vedo l'ora di esordire"

“Sono stato molto felice quando ho saputo che c’era la possibilità di arrivare qui e non ho neppure dormito. Ero pronto a venire qui e sono felicissimo di essere arrivato”. Queste le prime parole, ai canali ufficiali del club, da nuovo giocatore della Juve di Lois Openda: “Sono felicissimo di essere qui e tutti mi hanno accolto molto bene, sia all’interno del club che i tifosi all’aeroporto. Le strutture sono molto belle, qui c’è tutto il necessario per rendere al meglio, per recuperare nel miglior tempo possibile”. “Conosco abbastanza bene il calcio italiano - ha aggiunto - seguo molto questo campionato. Ho affrontato anche un paio di squadre di Serie A, per cui so che non è facile giocare in questo campionato, perché ci sono molte ottime squadre e delle difese molto forti, ma sono felice e non vedo l’ora di esordire con la squadra”.