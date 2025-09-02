Il PSG saluta Donnarumma: "Grazie, Gigio". Il comunicato

Gianluigi Donnarumma è diventato il portiere più giovane convocato per la Squadra Azzurra, a 17 anni e 189 giorni, quando ha giocato una partita contro la Francia nel settembre 2016. Vincitore di UEFA Euro 2020, il neo-attaccante parigino si è rivelato decisivo ai calci di rigore dell'Italia nella semifinale contro la Spagna e nella finale contro l'Inghilterra. È stato nominato miglior giocatore della competizione per la sua prestazione complessiva.