Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Il PSG saluta Donnarumma: "Grazie, Gigio". Il comunicato

02 Set 2025 - 12:15

"Dopo cinque anni al Paris Saint-Germain e numerosi titoli conquistati, Gianluigi Donnarumma ha firmato a titolo definitivo con il Manchester City.

Nato il 25 febbraio 1999 a Castellammare di Stabia, in Italia, il portiere italiano ha iniziato a giocare a calcio nel 2003 all'ASD Club Napoli prima di unirsi all'AC Milan, dove ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile nel 2013. All'inizio della sua carriera, il portiere si è fatto un nome al Campionato Europeo Under 17 UEFA del 2015 con la nazionale italiana ed è stato votato miglior giocatore del torneo.

Le sue prestazioni gli valsero un posto nella prima squadra del club lombardo nella stagione 2015-2016. Nelle sue sei stagioni con i rossoneri, il nativo di Castellammare di Stabia giocò 215 partite di Serie A, 16 di Europa League e 12 di Coppa Italia, tra cui due finali nel 2016 e nel 2018.

Gianluigi Donnarumma è diventato il portiere più giovane convocato per la Squadra Azzurra, a 17 anni e 189 giorni, quando ha giocato una partita contro la Francia nel settembre 2016. Vincitore di UEFA Euro 2020, il neo-attaccante parigino si è rivelato decisivo ai calci di rigore dell'Italia nella semifinale contro la Spagna e nella finale contro l'Inghilterra. È stato nominato miglior giocatore della competizione per la sua prestazione complessiva.

Dopo essersi trasferito al Paris Saint-Germain nel luglio 2021, Donnarumma ha esordito da titolare l'11 settembre 2021 al Parc des Princes contro il Clermont Foot 63. Due settimane dopo, ha esordito in Champions League con il suo nuovo club nella vittoria per 2-0 contro il Manchester City a Parigi.

Alto 1,96 metri, ha lasciato il segno nel corso delle stagioni con il suo nuovo club. Nella stagione 2024-2025, "Gigio" ha giocato 47 partite, effettuando numerose parate decisive nei momenti chiave, in particolare contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal in Champions League. Giocatore chiave dello storico "quadruple" – Champions League, Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions – Gianluigi Donnarumma è stato nominato nella Squadra della Stagione di Champions League ed è stato anche candidato per il Trofeo Yashin 2025.

Nelle quattro stagioni con la maglia dei Rouge & Bleu, il nazionale italiano ha giocato 161 partite, mantenendo la porta inviolata per 56 volte e aggiungendo dieci trofei al suo palmares. A livello personale, è stato votato miglior portiere agli UNFP Awards nelle stagioni 2021-2022 e 2023-2024 ed è stato nominato nella squadra della stagione del campionato in entrambe le stagioni.

Il Paris Saint-Germain desidera esprimere la sua sincera gratitudine a Gianluigi per tutto il contributo che ha apportato al club e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera".

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

I sogni del Sassuolo

Ritorni e facce nuove

Donnarumma al City

Gattuso perfezionista

Allegri-Rabiot ci risiamo

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Italia, Gattuso pronto per l'esordio: "Sono carico a molla"

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

