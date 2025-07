Cremonese, Nicola si presenta: "Ne son sicuro: possiamo salvarci"

Il neo tecnico grigiorosso prosegue: “Nel mio cuore avevo deciso, e tornando a casa ho pensato che la sfida più bella sarebbe far parlare di questa realtà nel tempo e nel modo giusto. Sappiamo che ci aspetta un campionato difficile e che dovremo valutare diversi aspetti con il direttore e la proprietà. Per adesso ho chiesto di non smuovere nulla, perché in questi dieci giorni voglio incontrare i ragazzi che ho a disposizione per allenarli, conoscere le loro potenzialità e scoprire se c’è la possibilità di valorizzare giocatori che hanno fatto bene. Non c’è nessuna fretta da questo punto di vista, c’è attenzione e consapevolezza che per la Serie A dovremo completarci con calciatori motivati, consapevoli che arriveranno in un ambiente che deve creare una storia diversa in termini di consolidamento.