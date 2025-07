Maresca campione, Salerno celebra il trionfo del suo "paisà"

Anche Salerno e la sua provincia stanno celebrando il trionfo al Mondiale per Club di Enzo Maresca, tecnico dei Blues con origini salernitane. Il 45enne, infatti, è nativo di Pontecagnano Faiano ed è un 'figlio' del centro storico di Salerno. "Sulle prime pagine dei giornali risuona l'impresa di Enzo Maresca, figlio della nostra terra, che ieri sera ha portato il suo Chelsea alla conquista del Mondiale per Club. Orgoglio puro!", ha scritto sui social il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, rendendo omaggio a Maresca che dopo aver conquistato la Conference League è riuscito nell'impresa di battere 3-0 i campioni d'Europa del Psg, portando il Chelsea sul tetto del mondo. Un trionfo salutato con orgoglio e senso d'appartenenza dal popolo salernitano, con il quale Maresca ha sempre conservato un legame forte. Non a caso nel 2012 proprio a Pontecagnano Faiano fu inaugurato un club granata intitolato all'attuale allenatore del Chelsea.