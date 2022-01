CT Nigeria: "Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa"

COPPA D'AFRICA

Eguavoen: "Mi ha detto che non stava bene e non avrebbe potuto dare il 100%. Un peccato"

Victor Osimhen è rimasto in Nigeria per guarire dal Covid ma quando rientrerà a Napoli non dovrà andare in Camerun per disputare la Coppa d'Africa visto che è stato tolto dalla lista dei convocati. Augustin Eguavoen, ct della Nigeria, ha spiegato com'è andata con l'attaccante del Napoli: "Mi ha praticamente supplicato di non convocarlo, mi ha detto che non avrebbe potuto dare il 100% e ho capito le sue ragioni".

Il ct, parlando al canale della federcalcio nigeriana, ha continuato: "Mi ha detto che dovevo capire che non stava bene, era estremamente deluso ed è un peccato non possa partecipare. Gli ho anche dato qualche ora per pensarci su ma non ha cambiato idea. Doveva fare valutazioni sul suo infortunio, alla fine abbiamo scelto di lasciar perdere".

Una volta ottenuto un tampone negativo Osimhen rientrerà in Italia dove si sottoporrà ad una visita di controllo allo zigomo infortunato contro l'Inter e poi operato. Se tutto andrà per il meglio potrà quindi riaggregarsi agli ordini di Spalletti.

