Napoli, Osimhen positivo al Covid: resta in Nigeria in isolamento

niente rientro

L'attaccante trovato positivo prima del viaggio in Italia, doveva rientrare per una visita di controllo prima della Coppa d'Africa

Victor Osimhen non rientrerà in Italia per la visita di controllo dopo l'infortunio allo zigomo: l'attaccante resterà in Nigeria in isolamento poiché trovato positivo al Covid tramite il tampone effettuato prima del viaggio che doveva riportarlo a Napoli. Osimhen, asintomatico, come comunicato dal club azzurro dunque rientrerà per la visita dal prof. Tartaro solo dopo la negativizzazione.

Osimhen ha passato le ferie di Natale in Nigeria, dove ieri ha anche festeggiato il 23.mo compleanno, ma era previsto il suo ritorno nella giornata di oggi per capire l'evoluzione dopo l'infortunio allo zigomo e l'intervento chirurgico. In tutto questo si inserisce anche la Coppa d'Africa, con la federcalcio nigeriana che lo ha convocato e ha dichiarato di attenderlo in ritiro non oltre il 3 gennaio: l'attaccante prima dovrà negativizzarsi, poi d'accordo col Napoli dovrà decidere se restare in Africa per giocare il torneo che si disputerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio (a quel punto sarebbe un delegazione del club azzurro ad andare in Africa per il controllo) o se tornare in Italia.

IL TWEET DEL NAPOLI