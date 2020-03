Coronavirus: Napoli, coda notturna al supermercato per Llorente, Callejon e Ospina

EFFETTO CORONAVIRUS

Il coronavirus sta cambiando le abitudini degli italiani, anche Llorente, Callejon e Ospina lo hanno capito. Dopo le nuove misure di emergenza emanate dal Governo ieri, tanti cittadini sono andati a far scorte di cibo al supermercato uscendo in tarda serata: i tre giocatori del Napoli, abituati a fare la spesa nelle ore notturne per maggiore privacy, si sono quindi imbattuti in lunghe code. Coronavirus, corsa ai supermercati: a Napoli anche Llorente, Callejon e Ospina





Come testimonia il video social di Jesica Sterling, moglie di Ospina, i tre azzurri si sono pazientemente messi in fila per attendere il proprio turno.