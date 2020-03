Coronavirus, la proposta del Napoli: "Spostiamo la Coppa e giochiamo il campionato"

Mentre infuriano le polemiche sui rinvii delle gare di Serie A per l'emergenza coronavirus, da Napoli arriva una proposta che dà un nuovo spunto di riflessione. Nel dettaglio, per evitare di minare la regolarità del torneo, il responsabile per le relazioni esterne del club azzurro Nicola Lombardo ha avanzato la proposta di spostare la Coppa Italia per dare spazio alle gare di Serie A. "Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, le due partite di Coppa Italia possono tranquillamente essere rinviate a maggio". ha spiegato.