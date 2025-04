Contro il Bologna c'è il talismano Stellini: ha sempre vinto quando ha sostituito Conte

Stellini, oltre alle indubbie doti tecniche, è anche un portafortuna ufficiale. Detiene una percentuale da record quando Conte è squalificato, come accadrà lunedì nella partita contro il Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, con il vice in panchina, nell'anno dello scudetto nerazzurro, quattro vittorie su quattro in Serie A. In Premier, in tre occasioni durante i postumi di un intervento chirurgico subito da Conte, ripete il filotto di successi.