Il Potenza Calcio ha ricevuto il via libera dalla Covisoc per la partecipazione al prossimo campionato di serie C. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società lucana. Per i rossoblù, sarà l'ottavo campionato di fila nella terza serie nazionale: i primi quattro, dopo la promozione dalla serie D nella stagione 2017-2018, con la presidenza di Salvatore Caiata, e gli altri quattro con quella di Donato Macchia.