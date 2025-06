Mancini ricorda il City: "Anni eccezionali. Tornerei in Premier"

Roberto Mancini ha girato il mondo in questi anni di carriera da allenatore e tra i momenti più alti della sua carriera c’è stato senza dubbio il titolo vinto in Inghilterra con il Manchester City. “Ho apprezzato molto la Premier League, gli anni passati nel Regno Unito alla guida del Manchester City sono stati eccezionali. Ogni allenatore sogna la Premier League - ha detto Mancini al portale Transfermarkt - ma conservo bei ricordi delle esperienze anche in Turchia, Russia e Arabia. Aguero è stato il più grande acquisto della mia carriera, ha scritto la storia del Manchester City. Mi piacerebbe un ritorno in Inghilterra? Sempre”.