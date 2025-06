Guardiola: "In Spagna dopo un anno del genere sarei stato cacciato"

“Dopo un’annata come quella vissuta al Manchester City, in Spagna mi avrebbero già esonerato”. Questa l’ammissione di Pep Guardiola, analizzando lucidamente quella che è stata una stagione estremamente complicata per i Cityzens. “La società ha dimostrato pazienza, si è presa cura di me e mi hanno dato tutto”. Guardiola ha poi parlato anche di Carlo Ancelotti, nuovo commissario tecnico del Brasile: “Ha vinto Champions League e Liga appena un anno fa, adesso ha lasciato il Real e allena la Nazionale brasiliana. Con i risultati che abbiamo avuto tra ottobre, novembre e dicembre, se non allenassi il Manchester City sarei stato già licenziato”.