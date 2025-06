Euro U-21, Nunziata alla vigilia di Slovacchia-Italia: "Abbiamo in mente il nostro obiettivo"

L'Italia sfiderà la Slovacchia padrona di casa sabato 14 giugno alle 21 nella seconda partita del girone degli Europei Under 21. La squadra di Carmine Nunziata cercherà di vincere le prime due gare del torneo, un risultato che manca dall'edizione del 2013. Un successo con la Slovacchia, se la Romania non riuscisse a battere la Spagna nell'altra sfida del girone, garantirebbe il pass per i quarti di finale con novanta minuti di anticipo. Così il nostro ct ha presentato la partita: "Quando si arriva a un Campionato Europeo non ci sono partite facili, l'abbiamo visto anche ieri con il pareggio dell'Olanda (2-2 in rimonta con la Finlandia). L'importante, come dico ai ragazzi, è che abbiamo bene in mente il nostro obiettivo e che diamo il massimo per raggiungerlo". Nunziata non ha fatto annunci sulla formazione: "Sono tutti a disposizione, ho un paio di dubbi che scioglierò dopo la rifinitura". In particolare, questo l'aggiornamento sulle condizioni di Coppola e Casadei che si sono aggregati al gruppo dell'Under 21 dopo aver partecipato alle partite di qualificazione al Mondiale con la Nazionale maggiore: "Li ho trovati bene e conoscendoli non avevo dubbi che sarebbero arrivati qui con grande entusiasmo e voglia. Oggi nella rifinitura valuterò anche le loro condizioni". Un giornalista slovacco chiede poi al tecnico come si stia trovando a Trnava: "Il nostro soggiorno qui procede bene, le strutture sono molto vicine e poterle raggiungere a piedi è una grande comodità".