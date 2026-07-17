Conte è già alle spalle: Allegri cambia subito il Napoli a Dimaro. Cori e applausi per Max

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Dopo l'addio di Conte il Napoli ha voltato definitivamente pagina. In attesa dei primi colpi sul mercato, la musica è diversa e i primi cambiamenti del nuovo corso targato Massimiliano Allegri si vedono già in occasione del primo giorno di ritiro a Dimaro. Gli azzurri, in azione intorno alle ore 18.30, hanno effettuato un primo giro di campo, svolto degli esercizi di stretching e successivamente fatto del lavoro di gruppo col pallone. La seduta odierna si è chiusa con una partitella con Hojlund in grande spolvero. L'ex United ha siglato una doppietta, di Lindstrom l'altra rete di giornata.
Insomma subito tanto pallone e niente ripetute a fine allenamento come con Antonio Conte. Non a caso i calciatori sono apparsi decisamente meno stanchi al ternine dell'allenamento durato circa un'ora e dieci minuti. La differenza con la gestione del tecnico leccese è netta: Allegri, applauditissimo e accolto dai cori dei tanti tifosi presenti, ha messo al primo posto la tecnica. L'unica nota negativa della giornata in casa Napoli è relativa alle condizioni di Buongiorno che rischia di doversi operare al ginocchio.