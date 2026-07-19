NAPOLI

Napoli, Decibel Bellini non è più lo speaker del Maradona: "Il Presidente mi ha detto che..."

Già un anno fa furono vicini al divorzio, ma ora non ci sono margini per ricucire

19 Lug 2026 - 10:34
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© decibel bellini foto

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Stavolta 'Decibel Bellini', lo storico speaker del San Paolo-Maradona, lascia il Napoli. Più precisamente, è il Napoli che, come un anno, fa congeda Daniele Decibel Bellini. Ma stavolta non sono all'orizzonte ripensamenti o retromarce. Lo ha comunicato lo stesso Bellini su Instagram. Ha spiegato che lo ha chiamato il presidente De Laurentiis per comunicargli l'addio. Come detto già l’anno scorso Decibel Bellini era stato salutato, ma allora ci fu una sollevazione popolare che spinse Geolier (che avrebbe curato la parte artistica delle partite e quindi anche il ruolo di speaker) a fare un passo indietro e il Napoli a reintegrare Decibel. La nuova direzione artistica delle partite al Maradona sarà ora curata da Radio Kiss Kiss. 

Questo il messaggio di Bellini nelle storie di Instagram
Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il Presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre. Il grazie più grande va a voi tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo straordinario percorso, dentro e fuori dal campo. E’ stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come professionista e come uomo. C’è una frase che porterò dentro per tutta la mia vita: ‘Sono le 22.37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché il dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!”. Brividi, anche solo a rileggerla. Uno dei momenti più belli della storia del nostro Napoli. Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambierà mai. Ci rivedremo. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per aver fatto vivere un sogno lungo sedici anni. Sempre e comunque, forza Napoli".

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