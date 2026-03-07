Pisa, Hiljemark: "Bene un tempo, poi 35' che non voglio vedere"

"Abbiamo fatto un buon primo tempo e anche fino al 50', poi ci sono stati 35 minuti di un livello che non voglio mai vedere: non so cosa sia successo, il primo e il secondo gol hanno cambiato la partita". Così il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium. "Sapevo della nostra situazione quando sono arrivato, è una strada lunga ma sono carico e voglioso di lavorare anche per i nostri tifosi - continua l'allenatore dei toscani - e bisogna trovare delle soluzioni: in questo momento è difficile trovare cose positive, ma ci prendiamo i primi 50 minuti fatti allo Stadium". La salvezza sta diventando una missione quasi impossibile: "Penso alle cose che devo fare domani e alla prossima partita - risponde Hiljemark - e dobbiamo giocare con orgoglio: io sono contento di lavorare per il club, questa è la nostra strada".