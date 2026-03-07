Haaland a riposo per il Real, ci pensa Marmoush: tris del City sul campo del Newcastle

07 Mar 2026 - 23:19
© Getty Images

© Getty Images

Erling Haaland in tribuna nella sfida di FA Cup contro il Newcastle, ma nessun allarme: Pep Guardiola avrebbe semplicemente deciso di concedere un turno di riposo totale alla sua stella in vista dell'imminente e cruciale impegno di Champions League contro il Real Madrid.  Assente il norvegese, il grande protagonista della sfida è stato Marmoush, che ha sostituito al meglio Haaland segnando la doppietta che ha deciso la partita nella ripresa, dopo il gol iniziale di Barnes e il pareggio City di Savinho. Guardiola raggiunge in semifinale Chelsea, Liverpool e Arsenal.

videovideo

Ultimi video

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Juventus, Yildiz: "Il gol mi è mancato troppo"
23:27
Pisa, Hiljemark: "Bene un tempo, poi 35' che non voglio vedere"
23:19
Haaland a riposo per il Real, ci pensa Marmoush: tris del City sul campo del Newcastle
23:17
Juve, Thuram: "Alla Champions ci crediamo"
22:20
Juve, abbraccio di gruppo a Spalletti dopo il gol di Thuram