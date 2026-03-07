Haaland a riposo per il Real, ci pensa Marmoush: tris del City sul campo del Newcastle

Erling Haaland in tribuna nella sfida di FA Cup contro il Newcastle, ma nessun allarme: Pep Guardiola avrebbe semplicemente deciso di concedere un turno di riposo totale alla sua stella in vista dell'imminente e cruciale impegno di Champions League contro il Real Madrid. Assente il norvegese, il grande protagonista della sfida è stato Marmoush, che ha sostituito al meglio Haaland segnando la doppietta che ha deciso la partita nella ripresa, dopo il gol iniziale di Barnes e il pareggio City di Savinho. Guardiola raggiunge in semifinale Chelsea, Liverpool e Arsenal.