Ciro Ferrara: "Sapevo che Conte non avrebbe accettato il Napoli"

"Non so cosa deciderà Aurelio De Laurentiis, ma sapevo già che l'idea di Antonio Conte non era tale da portarlo sulla panchina del Napoli". Lo ha detto Ciro Ferrara a margine dell'inaugurazione di un nuovo campo di calcio a Scampia. "Sapevo già da tempo - ha detto Ferrara - la sua risposta, visto che abbiamo fatto una settimana di vacanza insieme e mi aveva parlato della sua intenzione quest'anno di stare con la famiglia. Non mi aspettavo nulla di diverso rispetto al suo comunicato. Per il resto - ha concluso l'ex difensore di Napoli e Juventus - deciderà De Laurentiis sul futuro della squadra".