Napoli, ci pensa De Laurentiis: confronto con il gruppo per uscire dalla crisi

NAPOLI

Il presidente sarà a Castelvolturno al rientro dei nazionali: starà più vicino alla squadra e la seguirà a Verona. Garcia resta al suo posto a meno di nuovi scivoloni

© Getty Images Il dado, magari non proprio volentieri, per il momento è tratto. Aurelio de Laurentiis, dopo il no di Antonio Conte, ha di fatto deciso di continuare con Rudi Garcia e di affiancarlo nelle prossime settimane nella speranza di convincere la squadra a fidarsi ancora di lui. Già, la squadra, perché il nodo della questione è tutto qui. Lo sa bene anche il presidente dei campioni d'Italia che, per questo, farà tappa a Castelvolturno al ritorno dei nazionali per un confronto con il gruppo e per toccare con mano l'umore della truppa. In queste ore frenetiche, in cui l'esonero di Garcia è stato vicino quanto mai, AdL ha parlato con i senatori. Ha chiesto loro di appoggiare il tecnico e di lavorare insieme a lui per uscire dalla crisi e ripartire. Da parte sua De Laurentiis non farà mancare la sua presenza e seguirà il gruppo a Verona alla ripresa del campionato nella speranza di una inversione di rotta decisa.

Il che, tradotto, significa che Rudi Garcia rimarrà per ora al suo posto ma anche che la sua posizione resterà sotto osservazione. Se la situazione dovesse precipitare, insomma, si procederà al cambio in panchina. I nomi, in questo caso, sono sempre gli stessi. Escluso Antonio Conte, resta in corsa Igor Tudor, candidato principale all'eventuale sostituzione del tecnico francese. In ballo ci potrebbe essere anche Fabio Cannavaro, anche se la soluzione oltre che difficile sembrerebbe estrema. L'ex capitano azzurro è reduce da una stagione non esattamente positiva a Benevento e non convince. Dalla sua parte ci sarebbero solamente la profonda conoscenza dell'ambiente e la "conclamata napoletanità".

Il discorso è però per il momento prematuro e un punto reale sulla situazione andrà fatto, come detto, al ritorno dei nazionali a Castelvolturno. Solo dopo un colloquio approfondito con il gruppo De Laurentiis deciderà in quale direzione andare.