NAPOLI

Lukaku fuori rosa? Una decisione che innescherebbe delicate questioni legali

L'attaccante non si è presentato per la ripresa degli allenamenti con il Napoli e ha deciso di rimanere in Belgio

di Carlo Landoni
31 Mar 2026 - 15:24
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Romelu Lukaku resta in Belgio e non si presenta a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti con il Napoli.

Ecco allora che il club attraverso una nota ufficiale rende nota la sua posizione: la "Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".

Appunto: si riserva.

Tradotto: multa salata in arrivo? Provvedimenti ancora più drastici come l'esclusione dalla rosa?

Decisioni che innescherebbero delicate questioni legali.

In mancanza di documentazione medica che ne giustifichi l'assenza il calciatore verrebbe considerato inadempiente non essendosi presentato a Castelvolturno come da richiesta del Napoli.

Secondo le informazioni di cui siamo in possesso Lukaku ha presentato al club tutti i referti medici eseguiti a seguito di una nuova complicazione, legata al precedente infortunio, quello di metà agosto, che non sarebbe stata individuata precedentemente e invece diagnosticata con chiarezza soltanto al suo arrivo in Belgio per rispondere alla convocazione della Nazionale. 

Inoltre sempre per le informazioni che possediamo Lukaku e chi ne segue la riabilitazione sta trasmettendo quotidianamente report medici dettagliati al club di appartenenza. Così che il Napoli possa condividere le informazioni ed essere sempre aggiornato sull'evoluzione del quadro clinico di Lukaku. 

L'attaccante per adesso resta in Belgio con l'obiettivo di recuperare la miglior condizione atletica, sicuramente in vista del Mondiale, ma anche per mettersi al top della forma a disposizione quanto prima del Napoli, in vista del finale di stagione con la qualificazione alla Champions League da conquistare. Indipendentemente da quale linea vorrà adottare il Napoli.

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