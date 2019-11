Napoli: dopo l'ammutinamento, allenamento e niente ritiro

BUFERA

Dopo la bufera post-Salisburgo, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. La squadra si è ritrovata in mattinata per l'allenamento in vista del Genoa, presente anche la dirigenza nella figura del ds Giuntoli. Smentite le voci su possibili dimissioni di Ancelotti che, a differenza dell'ammutinamento della squadra, era rientrato a Castel Volturno per dormire. Dopo l'allenamento la squadra non è rimasta in ritiro e tutti i giocatori sono rientrati a casa. Napoli: dopo la rivolta, giocatori a Castel Volturno

LA RICOSTRUZIONE DI IERI SERA

Al triplice fischio del match contro il Salisburgo i senatori avrebbero chiesto di poter andare a casa, ma la società ha tenuto il pugno fermo comunicando alla squadra che il ritiro punitivo chiesto da De Laurentiis (e che aveva indispettito Ancelotti) sarebbe continuato. A questo punto la clamorosa decisione: il pullman che attendeva fuori dal San Paolo i giocatori con meta Castel Volturno è rimasto vuoto e gli azzurri sono tornati autonomamente nelle rispettive case (a parte tecnico e staff che sono tornati in ritiro). Un vero e proprio ammutinamento. Voci provenienti da Napoli giurano che molti giocatori, in risposta a probabili multe, abbiano già iniziato a sentire i propri legali, Una sanzione economica arriverà sicuramente alla società a causa del rifiuto di Ancelotti e Llorente di presentarsi davanti a taccuini e microfoni per le classiche interviste post partita. E in tutto questo la società è rimasta in silenzio, così come Ancelotti: nessun comunicato, nessuna spiegazione, nessun tweet. La risposta di De Laurentiis, che è a Napoli, non tarderà ad arrivare, ma per ora il silenzio del club è assordante.