Ansia Napoli, Osimhen fuori in barella con la Nigeria: Milan a rischio

Non arrivano buone notizie dalle varie nazionali per il Napoli. Victor Osimhen, impegnato e in gol con la Nigeria nel clamoroso 4-4 contro la Sierra Leone (da 4-0 a 4-4) per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, è uscito per infortunio a dieci minuti dalla fine. Dopo un contrato il centravanti del Napoli è caduto male sul polso destro uscendo dal campo in barella. Preoccupazione in casa azzurra in vista del big match contro il Milan con De Laurentiis che da sempre è infastidito dalla pausa per le nazionali.