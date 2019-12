Ancelotti saluta tutti: "Grazie ai giocatori e al presidente, forza Napoli sempre"

Nel giorno in cui il Napoli sceglie di ripartire da Gennaro Gattuso, Carlo Ancelotti, dopo essere stato esonerato da Aurelio De Laurentiis, saluta tutti attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. Forza Napoli sempre".