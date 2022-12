Amichevoli: Napoli inarrestabile, 3-1 al Crystal Palace

IN AMICHEVOLE

Gli azzurri vengono colpiti da Zaha, nell'ultima gara del ritiro turco, ma sanno reagire e vincere: in gol Osimhen e Raspadori, autore della seconda doppietta in altrettante amichevoli.

Il ritiro turco del Napoli si chiude sui campi del Regnum Carya di Antalya, che fa da cornice ad un'altra vittoria per la formazione di Luciano Spalletti: gli azzurri sconfiggono 3-1 il Crystal Palace, rimontando la rete iniziale di Zaha (33'). Il primo gol porta la firma di Osimhen (35'), ma nella ripresa sale in cattedra Giacomo Raspadori: l'attaccante realizza un'altra doppietta, dopo quella all'Antalyaspor, e si conferma in grande forma.

Il Napoli chiude il mini-ritiro turco, disputato al Regnum Carya di Antalya, con la seconda vittoria in altrettante partite: sconfitto 3-1 il Crystal Palace nel segno di Raspadori, autore di una doppietta. Le squadre giocano a viso aperto sin dall'inizio, facendo girare molto palla e faticando però ad alzare i ritmi. Le prime occasioni sono del Crystal Palace: Tomkins ed Olise che non riescono a centrare la porta, mentre Meret è attento sulla conclusione di Eze. Gli inglesi passano con merito al 33', grazie alla loro stella: Zaha, servito dal già menzionato Olise, batte Meret in uscita. Il Napoli dimostra di saper reagire e pareggia subito: la magia è di Osimhen, che aggiusta un controllo errato, salta due difensori e batte Butland. Si va dunque al riposo sull'1-1, e alla ripresa Spalletti effettua molti cambi. La maggior freschezza dei nuovi entrati aiuta il Napoli, che sfiora il vantaggio con Østigård dalla distanza (attento Butland) e lo trova al 64': Gaetano recupera palla e serve Raspadori, che colpisce con un preciso destro all'incrocio. L'ex Sassuolo è scatenato e trova la doppietta all'82', insaccando sull'assist di Zanoli: sono quattro le reti in due gare per l'attaccante della Nazionale. Finisce dunque 3-1 per il Napoli, che sfiora anche il poker e bissa il successo ottenuto contro l'Antalyaspor (3-2).

