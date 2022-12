AL BIVIO

Zaniolo, incontro con la Roma sul rinnovo: Napoli alla finestra

L'agente del centrocampista offensivo incontrerà il dg Tiago Pinto per discutere del contratto in scadenza nel 2024. Senza intesa, finirebbe sul mercato per 30 milioni di euro e gli azzurri...

