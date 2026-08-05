Oulai: "Fiorentina grande club, in viola per crescere e migliorarmi"

Il progetto della Fiorentina è perfetto per me, valorizza i giovani e guarda al futuro. Sono stato felicissimo di accettare subito la proposta del Club. Sono arrivato alla Fiorentina per imparare e migliorarmi. In dodici mesi la mia vita è cambiata molto. Sono fiero di me stesso, e veramente contento di essere arrivato in viola. Ringrazio la Proprietà Commisso e la Dirigenza per avermi portato a Firenze". Così Christ Ravynel Inao Oulai, calciatore ivoriano, centrocampista neoacquisto della Fiorentina. "Sono un giocatore duttile, posso occupare diverse posizioni. Farò tutto quello che il Mister mi chiederà. "Siamo tutti molto giovani. Siamo molto contenti di lavorare insieme. Darò sempre il massimo per aiutare la squadra e per mettere in pratica quello che mi chiede il Mister ogni giorno. E' l'anno del centenario, cercheremo di dare tutto ogni partita, con rabbia sportiva e la voglia di vincere per arrivare più in alto possibile", ha aggiunto. Quanto ai suoi idoli "ci sono tanti giocatori forti che seguo. Yaya Toure per esempio è sempre stato il mio idolo. Nel gruppo sono stato accolto veramente molto bene. Sono rimasto impressionata da Atta, è molto forte ed ha grande tecnica".