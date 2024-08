Amichevoli: contro il Girona arriva la prima sconfitta del Napoli di Conte

AMICHEVOLE

A segno van de Beek e Villa per gli spagnoli nel successo per 2-0 a Castel di Sangro, primo ko per Conte

© Getty Images Continuano a lavorare le squadre di Serie A in vista dell’inizio della nuova stagione: a Castel di Sangro il Napoli incappa nella prima sconfitta del suo precampionato, 2-0 per mano del Girona. È l’ex Manchester United Donny van de Beek a violare per la prima volta la porta difesa da Meret in questo ciclo di test, poi all’83’ Toni Villa la chiude su assist di Almena dopo un palo di Rrahmani. Infortunio per Mazzocchi nel secondo tempo.

In avvio di primo tempo la sfida è equilibrata, con gli azzurri che ci provano prima con l'asse Politano-Raspadori e poi con Mazzocchi. Al 23' però gli spagnoli stappano la partita: errore in costruzione di Meret, che permette al nuovo acquisto iberico Donny van de Beek di presentarsi davanti alla porta e insaccare l'1-0. Quello dell'ex Ajax e Manchester United è anche il primo gol subito dal Napoli in questa preseason. Dopo lo svantaggio i partenopei accusano il colpo, mentre la squadra di Michel prende sempre più fiducia. La squadra di Conte rischia il raddoppio più volte, con Portu ed Herrera che vanno a un passo dal 2-0. Nella ripresa l'ex tecnico di Inter e Juventus non parte subito con il classico valzer di cambi, continuando con l'undici iniziale. Poco prima dell'ora di gioco Mazzocchi è costretto a uscire per infortunio, con l'incontro che aumenta insolitamente di aggressività e nervosismo. Al 73' il Girona colpisce anche un palo, con la deviazione di Spinazzola che sbatte sul legno dopo il cross insidioso dell'altro nuovo acquisto Bryan Gil. A dieci minuti dal termine gli azzurri pareggiano il conto dei pali colpiti, con Rrahmani che va a un soffio dal pari di testa su corner. Dopo lo spauracchio il Girona chiude i conti, con Almena che salta secco Buongiorno e apparecchia per il 2-0 finale di Toni Villa all'83'. Primo ko quindi per il Napoli di Conte, a due settimane dall'esordio in Serie A a Verona contro l'Hellas.