Amichevoli, Napoli-Brest 1-0: decide la meraviglia di Raspadori

L'ex Sassuolo segna al 42' con una splendida girata di sinistro. Prima da titolare per Buongiorno

Napoli, col Brest decide Raspadori























© italyphotopress 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un'altra vittoria in amichevole per il Napoli, che a Castel di Sangro batte 1-0 il Brest nel penultimo appuntamento prima del debutto stagionale (col Modena in Coppa Italia) e del match d'esordio in campionato con il Verona. A decidere la sfida al 42' con una perla è Giacomo Raspadori, che controlla il cross di Mazzocchi di destro e poi di sinistro mette in porta. Prima partita da titolare per Buongiorno, dal 1' insieme a Rrahmani.

Vedi anche napoli Napoli, Buongiorno: "No alla Juve? Mi sembrava di tradire me stesso. Gasato da Conte" A dieci giorni dal debutto stagionale (turno di Coppa Italia con il Modena), il Napoli trova un'altra vittoria in amichevole e prosegue la striscia d'imbattibilità difensiva. Dopo i 4-0 ad Anaune ed Egnatia e il 3-0 al Mantova, arriva un successo di misura: 1-0 al Brest nella penultima partita di Castel di Sangro (il 3 agosto sfida al Girona). Quella con i francesi è la prima partita da titolare di Alessandro Buongiorno, che prende il posto di Rrahmani. Gli azzurri si rendono pericolosi con Mazzocchi, che con un tiro-cross sfiora la porta, mentre poco dopo tocca a Politano andare vicino al gol. L'occasione più importante è la traversa di Spinazzola, che si fa poi fermare dal portiere dei transalpini Bizot. Al 42', ecco la rete che decide la gara: lancio di Mazzocchi, gran controllo di destro di Raspadori, che con la coscia sinistra si costruisce la conclusione mancina in diagonale che vale il vantaggio.

Nella ripresa, Conte conferma l'undici iniziale, con Meret che deve subito superarsi su Le Douaron per mantenere ancora una volta l'imbattibilità. Al 58', un altro legno, stavolta colpito da Kvaratskhelia. Dodici minuti dopo, ecco i cambi: entrano Caprile, Juan Jesus, Natan, Zerbin, Folorunsho, Mario Rui, Cajuste, Ngonge e Simeone, con Rrahmani che esce per infortunio, mentre poco dopo Cheddira rileva il georgiano e prima del fischio finale Mezzoni fa rifiatare Di Lorenzo. Nel finale, Zerbin viene messo giù in area ma non arriva il rigore e finisce così 1-0.

