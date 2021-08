Amichevole: il Napoli batte 4-0 il Pescara: Insigne assist e gol

AMICHEVOLE

Sblocca Osimhen, poi il capitano trasforma un rigore. Gran gol di Ounas poi Zedadka

Il Napoli rifila quattro gol al Pescara nell'amichevole che ha chiuso il ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. Al 9' sblocca il risultato Osimhen con un tocco sotto porta su assist di Insigne. Lo stesso capitano azzurro firma il raddoppio al 18' su rigore concesso per fallo in area su Elmas. Fabian Ruiz si divora il 3-0 al 25 poi nella ripresa le altre due reti per gli uomini di Spalletti. Al 3' Ounas realizza il 3-0 dopo una fuga sulla fascia e al 24' Zedadka, appena entrato in campo, chiude i conti. Foto Twitter Pescara

Per il Napoli era il secondo e ultimo test del ritiro e complessivamente il sesto dell'estate: sei vittorie su sei il bilancio degli azzurri nel pre-campionato. Gli azzurri sono scesi in campo con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas a centrocampo e in avanti Politano con Osimhen e Insigne.

"Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti. Stiamo parlando di quello che un mese fa è andato a Wembley e di fronte a 60 mila inglesi insieme agli altri s'è preso la coppa. Figuriamoci se si fa turbare dai discorsi di mercato che lo circondano o di rinnovo di contratto". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a Canale 8 dopo la vittoria sul Pescara. Sulla prestazione: "Bisogna aumentare un po' il ritmo, ma è quasi vietato con questo caldo e questa fatica addosso. I nazionali sono tornati gli ultimi giorni tra l'altro. Bisogna fare qualche passettino in avanti. Qualche giocata s'è vista, ma va mantenuto un equilibrio di squadra e il possesso palla".