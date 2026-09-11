Per uscire dalla crisi Max ha una carta fondamentale da giocarsi: consegnare le chiavi a De Bruyne

A 35 anni si può essere considerati vecchi solo nel calcio, anche se ormai anche questo logoro luogo comune sta perdendo forza. Senza bisogno di scomodare Cristiano, Messi o Modric. Kevin De Bruyne inizia a mostrare segni di stizza quando gli si chiede come stia, ma diventa logico fargli certe domande considerando un passato che, dal punto di vista fisico, non spinge proprio all'ottimismo. Non è tanto una questione d'età ma di cartella clinica. Ora il belga dice di stare bene e, contro l'Arsenal, ha mostrato segni di vita importanti, anche se ad Allegri non è piaciuto quel pallone messo in mezzo nel finale che avrebbe potuto, se gestito meglio, portare a un pareggio totalmente insperato.