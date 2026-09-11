Per uscire dalla crisi Max ha una carta fondamentale da giocarsi: consegnare le chiavi a De Bruyne

E questo è già un punto importante. E' chiaro che l'incognita De Bruyne inizi a pesare all'interno degli equilibri di gioco. La scelta del 4-4-1-1 contro l'Arsenal, con Kevin alle spalle di Hojlund, sembra quella più logica. Soprattutto con il rientro di Anguissa. In questo modo il Napoli può aspettare per poi ripartire appoggiandosi sul suo centravanti o liberare gli strappi palla al piede del belga e le incursioni degli esterni. In Champions qualcosa si è visto e solo gli errori negli ultimi passaggi hanno impedito agli azzurri di arrivare in porta. Certo, con questo sistema si perde uno dei pochi punti fermi della logica offensiva di Max: l'inserimento delle mezzali, a meno di non far sdoppiare De Bruyne nel doppio ruolo di interno e di trequartista. Ma, oggettivamente, è anche complicato dovergli chiedere di risolvere da solo tutti i problemi della squadra.