Lazio: Doekhi operato alla mano, il difensore salta il Milan

La Lazio perde uno dei suoi uomini a poche ore dalla sfida contro il Milan. Il difensore Danilho Doekhi, infatti, non rientra nell'elenco dei convocati diffuso dalla società biancoceleste perché, come sottolineato in un comunicato, è stato "sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra". Gennaro Gattuso, quindi, perde il suo centrale difensivo che salterà la sfida contro i rossoneri. Alla prima convocazione, invece, Diogo Leite così come Cataldi con entrambi che si accomoderanno in panchina.