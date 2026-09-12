Barcellona, Flick avverte: "Bene, ma non abbassiamo la guardia"

Il Barcellona ha cominciato la stagione a cento all'ora ma il suo allenatore, Hansi Flick, ha avvertito i giocatori che qualsiasi calo di concentrazione potrebbe riportarli bruscamente con i piedi per terra. I campioni di Spagna hanno vinto tutte le cinque partite disputate, segnando 22 gol e subendone solo tre, ma alla vigilia della trasferta di Liga in casa del Levante ha affermato "che nel calcio le cose possono cambiare molto velocemente. Ci stiamo godendo questo momento ma se cambiamo qualcosa nell'atteggiamento andremo nella direzione sbagliata e questo è ciò che non vogliamo". "Siamo molto contenti di giocare a questo livello, ma sappiamo che dobbiamo dimostrarlo in ogni partita - ha continuato Flick -. Sappiamo di avere una qualità enorme, ma... stiamo anche facendo cose importanti per noi: quando manteniamo alta l'intensità, siamo concentrati e attivi". Ho parlato con i tifosi, che vogliono vincere la Champions League dopo vari anni e ovviamente questo è un sogno per noi, questo è il nostro obiettivo. Poi il presidente ha detto che anche la Liga è importante, e vincere la Liga tre volte di fila sarebbe fantastico".