Inter-Napoli, le pagelle: Lautaro e Thuram riparano l'errore di Barella, Badiashile la combina grossa

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Nei nerazzurri bravi Diouf e Carlos Augusto che sostituisce Dimarco. Hojlund e Lobotka fanno sperare il Napoli, poi la difesa apre la strada alla rimonta interistadi Enzo Palladini
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INTER
Josep Martinez 6,5 - Una doppia parata da portierone dopo meno di sei minuti, prima su Anguissa e poi su Politano. Nulla da fare sui gol del Napoli.
Bisseck 6,5 - Gli viene chiesto un doppio lavoro, quello più istituzionale del difensore e quello di uomo in più nella metà campo avversaria. A fine primo tempo si crea un'occasione con un'azione da trequartista, tiro alto.
Akanji 6 - In questo inizio di stagione non sta convincendo al cento per cento, con qualche uscita fuori tempo e qualche errore negli anticipi anche in questa occasione. Si riscatta con l'assist per il 3-2 di Lautaro.
Bastoni 6 - Passo dopo passo sta smaltendo le tossine della passata stagione. Buono il suo apporto tanto in fase difensiva quanto nelle sortite verso la metà campo avversaria.
Dal 34' st Bonny sv.
Diouf 6,5 - Molto attivo fin dall'inizio, con il primo tiro in porta parato da Meret e con un contributo atletico al gioco sulla fascia destra.
Barella 5 - La buona volontà non manca, ma a differenza della partita di Cagliari trova spazi più ostruiti e ottiene giocate meno pulite. E poi ha sulla coscienza l'errore da cui nasce l'1-0 per il Napoli
Zielinski 6 - Tatticamente sostituisce abbastanza bene Calhanoglu come ha spesso fatto l'anno scorso, ma in questo momento gli manca l'ispirazione per i tiri dalla distanza che il turco ha dimostrato. Ci prova anche, ma Meret gli nega la gioia.
Dal 27' st Calhanoglu 6 - La sua gestione del gioco a centrocampo è sempre saggia.
Sucic 5 - Una di quelle partite in cui non ha le idee chiare. Capita. Chivu lo deve richiamare per evitare le iniziative personali avventate. Qualche errore tecnico di troppo.
Dal 1' st Jones 5,5 - Non ci sono dubbi sulle sue qualità individuali. C'è invece da perfezionare il suo inserimento nella filosofia della squadra.
Dimarco 7 - Atleticamente e tecnicamente è già in ottime condizioni, da lui arrivano iniziative importanti e allo scadere del primo tempo centra una traversa con una magnifica punizione. L'assist per il 2-1 di Lautaro è un piccolo capolavoro. Poi si arrende a un problema fisico.
Dal 17' st Carlos Augusto 6,5 - Non avrà la forza devastante di Dimarco, ma è suo il cross per il 2-2 di Thuram.
Pio Esposito 6 - Un grande attaccante che potrebbe essere anche un ottimo judoka, per la lotta fisica a cui è continuamente costretto per cercare di liberarsi dalla morsa dei difensori che provano a limitarlo prendendolo in tutti i modi.
Dal 1' st Thuram 6,5 - L'incarico è quello di allargare un po' la difesa del Napoli togliendo punti di riferimento, il suo ingresso è decisivo, perché dopo aver preso un palo con una deviazione "sporca" va a segnare di testa il gol del 2-2. Poi si mangia il gol del 3-2.
Lautaro Martinez 7,5 - Sembra ormai certificato il suo arretramento a "numero diez", con molto lavoro lontano dall'area avversaria e con una posizione media alle spalle di Pio Esposito. Nella ripresa deve fare il centravanti con l'ingresso di Thuram e va in gol dopo pochi minuti, per il 2-1. Si innervosisce, si calma e poi va a segnare il gol del 3-2.
Allenatore Chivu 6 - Luci e ombre nel pomeriggio di San Siro, ma la rimonta porta la sua firma.
NAPOLI
Meret 6,5 - Protagonista in avvio di gara, allungandosi sulla sua destra per deviare un destro beffardo di Diouf. Poi ancora decisivo a fine primo tempo con una partata su un sinistro potente di Lautaro.
Di Lorenzo 6 - Sempre preziosissimo nel presidio di una fascia che l'Inter non sempre sfrutta al meglio, consentendogli anche di proporsi nella costruzione. Bravissimo nel recuperare il pallone per il 2-0 di Hojlund
Rrahmani 6 - Usa tutto se stesso per tenere a freno Pio Esposito, approfittando anche un po' delle nuove disposizioni sul tema "lasciar giocare".
Rafa Marin 6- Comincia a integrarsi bene nei meccanismi difensivi, dopo qualche incertezza nelle uscite precedenti.
Spinazzola 6 - Compiti molto difensivi per arginare il grande potenziale che gli avversari propongono su quella fascia.
Anguissa 6 - Segnali di grande vivacità dopo un inizio di stagione complicato. I movimenti della squadra lo portano anche varie volte alla conclusione, in maniera sempre molto pericolosa. Però si mangia un gol sul 2-2.
Lobotka 7 - Un lavoro da regista e da leader, un continuo sacrificio per dare una mano sia in fase difensiva sia in ripartenza.
Dal 34' st Gilmour sv.
Vergara 6 - Ha l'incarico di muoversi molto tra le linee per cercare di creare difficoltà al centrocampo dell'Inter, lo fa abbastanza bene dopo la metà del primo tempo, mentre prima ha dato una grossa mano in difesa.
Dal 17' st De Bruyne 6 - Entra nel momento in cui la vivacità deve essere sostituita dal ragionamento ed è proprio quello che il belga garantisce.
Politano 6,5 - Un po' prudente e meno efficace del solito nei cross verso l'area avversaria, anche perché dalla sua parte c'è del lavoro da fare anche in fase di contenimento. Però è prontissimo nello sfruttare l'errore difensivo dell'Inter e a segnare il gol dell'1-0.
Dal 17' st David Neres 6 - Dà subito vivacità sia sulla fascia destra si svariando dall'altra parte.
Hojlund 7 - Sta bene fisicamente, ha voglia di lottare anche se lo lasciano un po' isolato davanti. Da solo riesce a tenere in ansia il terzetto difensivo interista. E all'inizio del secondo tempo il suo sinistro strepitoso porta il gol del 2-0 per il Napoli.
Dal 27' st Lucca 5,5 - Non ha lo stesso impatto di Hojlund sulla partita.
Alisson Santos 6 - Un po' disorientato tatticamente, dopo un quarto d'ora è costretto a chiedere lumi per come muoversi in fase di non possesso. Trova molto spesso la strada ostruita per le azioni d'attacco. Però il suo lavoro è prezioso per la squadra.
Dal 39' st Badiashile 5 - Entra per rinforzare la difesa e sul primo pallone si fa anticipare da Thuram per il 2-2.
Allenatore Allegri 5,5 - La imposta alla sua maniera e va vicino all'impresa. Solo vicino, perché le sostituzioni non lo premiano.