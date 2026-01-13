Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, Rrhamani: "Ottima partita con Inter, ora atteggiamento giusto contro Parma"

13 Gen 2026 - 20:15

"Inter-Napoli? Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo fatto un'ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto così: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare. Difendere Lautaro e Thuram? Ovviamente ci sono i duelli individuali ed abbiamo il nostro modo di difendere, ma la cosa più importante è come gestiamo la fase difensiva da squadra". Così il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, a Radio Crc, alla vigilia della sfida contro il Parma. "È molto difficile gestire la stanchezza e preparare partite ogni tre giorni, però con lo staff tecnico ed i compagni cerchiamo di capire meglio, guardando i video dell'avversario. Oggi era l'unico giorno per poter provare qualcosa in virtù della partita contro il Parma: penso che l'abbiamo preparata bene e domani dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e l'atteggiamento corretto per prendere i tre punti. Hojlund si sta migliorando ogni giorno: è bravissimo nello spazio, una caratteristica che ha sempre avuto. Secondo me da quando è qui si è migliorato nel posizionamento, nel proteggere la palla e nell'aiutare la squadra a salire", ha aggiunto. 

01:55
Inter, i pro e i contro

02:22
Petrachi: "Sappiamo dove intervenire sul mercato"

05:33
DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

00:58
Inzaghi batte CR7

01:29
Real Madrid nel caos

01:37
La Coppa Italia riparte

01:54
Torna la Coppa Italia

01:31
Conte, Allegri e non solo

00:31
MCH HERDMAN NUOVO CT INDONESIA OCN THOHIR 13/1 MCH

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

01:39
La Juventus è rinata

01:02
Caos step on foot

01:41
Il "paradosso Milan"

01:41
Napoli, i pro e i contro

01:55
Inter, i pro e i contro

20:18
Coppa Italia, Roma-Torino: le formazioni ufficiali
20:15
Napoli, Rrhamani: "Ottima partita con Inter, ora atteggiamento giusto contro Parma"
19:22
Il Parma a Napoli sognando l'impresa, Cuesta: "Sempre a caccia di punti"
18:20
Bundesliga, problemi sicurezza legati al maltempo: rinviata Amburgo-Bayer Leverkusen
18:18
Kings World Cup Nations 2026, stasera Italia-Brasile nei quarti