Calcio

Napoli, quattro vittorie di fila senza subire gol: prima volta stagionale

04 Gen 2026 - 16:15

Il dato Opta: il Napoli ha vinto 4 partite consecutive con annesso clean sheet in tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione (ultima volta tra aprile e maggio 2025, quattro anche in quel caso).

