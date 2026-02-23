Anche il terzo portiere Contini si sfoga dopo Atalanta-Napoli: "Il calcio è diventato una pagliacciata"

Dopo gli episodi di Atalanta-Napoli, tutto il Napoli si è fermato e ha protestato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato ai microfoni al posto di un infuriato Antonio Conte, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha lanciato un forte messaggio social ("Ci avete rotto il c...alcio"), mentre il padre e presidente Aurelio ha chiamato direttamente il presidente della Figc, Gabriele Gravina.