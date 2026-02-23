Anche il terzo portiere Contini si sfoga dopo Atalanta-Napoli: "Il calcio è diventato una pagliacciata"

© Da video
La storia social nella notte dopo Bergamo: "Il pallone è una cosa seria, altrimenti è meglio se ci diamo al ballo"
Dopo gli episodi di Atalanta-Napoli, tutto il Napoli si è fermato e ha protestato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato ai microfoni al posto di un infuriato Antonio Conte, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha lanciato un forte messaggio social ("Ci avete rotto il c...alcio"), mentre il padre e presidente Aurelio ha chiamato direttamente il presidente della Figc, Gabriele Gravina.
Nella notte dopo la sfida di Bergamo, mentre infuriavano le polemiche per il doppio episodio Hien-Hojlund, è intervenuto anche il terzo portiere azzurro, Nikita Contini. Una sola presenza per l'estremo difensore con il Napoli nella stagione 2023/24, ma tanto attaccamento alla maglia che il classe 1996, nato in Ucraina da padre italiano, ha vestito anche nel settore giovanile prima di diversi prestiti.
Contini, in una storia su Instagram, ha scritto: "Pensiero notturno: però che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possono venire ovunque...E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare e non poco...ma che pagliacciata il calcio di oggi. O' pallon è na cosa seria! Altrimenti...meglio che ci diamo al ballo".