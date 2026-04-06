Napoli, ds Manna: "Lukaku? Non siamo contenti. Lui sa che ci saranno delle conseguenze"

"Lukaku? La situazione è assolutamente chiara. Doveva andare in Nazionale, ha avuto un piccolo versamento. Con i suoi dottori in Belgio ha preferito restare in Belgio ad allenarsi, contrariamente alla nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di lavorare con i suoi fisioterapiste e dottori, è previsto anche dall'accordo collettivo. Avremmo voluto confrontarci con lui, avremmo voluto parlare a Napoli. Non siamo contenti". Il ds del Napoli Giovanni Manna conferma la linea dura della società nei confronti dell'attaccante. "Il valore rispetto all'integrità del gruppo vale più di tutto - ha detto a Dazn - Rientrerà penso e spero tra una settimana, poi vedremo il da farsi. Lui sarà che ci saranno delle conseguenze".