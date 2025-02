"C'è stata un'incomprensione con Juan Jesus sul loro gol. Io l'ho chiamata e forse non si è sentito sicuro a lasciarla. Si poteva evitare. Una disattenzione che può capitare anche se dispiace, fa male regalare due punti così". Così il portiere del Napoli Meret a Dazn dopo il pareggio contro l'Udinese. "Questo pareggio non ci lascia contenti ma l'Udinese è molto fisica e non era semplice. Dobbiamo continuare su questa strada per toglierci delle soddisfazioni".