"Quella col Liverpool è stata una partita molto positiva. Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva detto il mister. Abbiamo battuto i migliori al mondo in questo momento, complimenti a tutti" ha detto Mario Rui ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ora però si guarda alla prossima partita di campionato: "Dobbiamo riconfermarci già domenica contro il Lecce, contro una squadra difficile da affrontare. Se non facciamo bene coi salentini, la gara col Liverpool quasi non sarà servita a nulla. Dovremo entrare in campo con la mentalità giusta. Sarà una gara difficile, non dovremo pensare che affrontiamo una neopromossa. Stiamo preparando bene la partita".