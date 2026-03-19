Napoli, il sindaco Manfredi: "Riqualificazione del Maradona è obiettivo del Comune"

19 Mar 2026 - 13:21

"Noi dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l'obiettivo dell'amministrazione Comunale. Noi vogliamo cogliere l'occasione degli Europei per riqualificare lo Stadio Maradona che è un bene della città e renderlo più fruibile e sicuro a misura anche del tifoso. All'impianto servono interventi di manutenzione straordinaria e il nostro desiderio è quello di valorizzare un bene della città come lo Stadio di Fuorigrotta. Noi ce la metteremo tutta e andremo avanti". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a radio CRC, partner della SSC Napoli. s

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