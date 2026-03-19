Serie B, gli arbitri della 32.a giornata
Arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie B in programma sabato 21 e domenica 22 marzo.
Cesena - Catanzaro (sabato 21/03 h 15:00): Calzavara
Juve Stabia - Spezia (sabato 21/03 h 15:00): Di Marco
Padova - Palermo (sabato 21/03 h 15:00): Marinelli
Monza - Venezia (sabato 21/03 h 17:15): Guida
Modena - Mantova (sabato 21/03 h 19:30): Ferrieri Caputi
Bari - Carrarese (h. 15:00): Perenzoni
Empoli - Pescara (h. 15:00): Rapuano
Sudtirol - Frosinone (h. 15:00): Piccinini
Sampdoria - Avellino (h. 17:15): Chiffi
Entella - Reggiana (h. 19:30): Sozza