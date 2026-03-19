Simonelli: "Rocchi è impegnato. L'incontro arbitri-Serie A rinviato a fine campionato"

"Non abbiamo parlato di Nazionale e siamo tutti confidenti che le cose vadano come devono andare, preferiremmo parlare di come organizzare la trasferta americana. Abbiamo grande fiducia in Gattuso - ha detto Simonelli - In Turchia hanno interrotto il campionato? Trovare una data dove interrompere il campionato era difficile, eravamo bloccati tra coppe nazionali e internazionali. Bisogna considerare che tanti giocatori giocano all'estero, la volontà da parte nostra c'era", ha aggiunto Simonelli in merito alla mancata interruzione del campionato per gli impegni della Nazionale.