Scritte contro Cairo, denuncia e daspo per l'autore: è un 72enne

È un uomo di 72 anni, del Torinese, l'autore delle scritte diffamatorie contro Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, apparse il 6 marzo a Masio e nella frazione Abazia (Alessandria), paese d'origine dell'imprenditore, e nella vicina Quattordio. È stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. Per lui anche Daspo sportivo per due anni. L'azione diffamatoria, avvenuta di notte, aveva destato preoccupazione nella comunità locale. L'immediata attivazione dei militari ha permesso di avviare accertamenti tecnici e di acquisire testimonianze utili a circoscrivere la cerchia dei sospettati. Grazie a una rapida analisi degli elementi raccolti sul campo, l'attenzione investigativa si è concentrata sull'anziano.