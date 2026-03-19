Scritte contro Cairo, denuncia e daspo per l'autore: è un 72enne
© ansa
È un uomo di 72 anni, del Torinese, l'autore delle scritte diffamatorie contro Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, apparse il 6 marzo a Masio e nella frazione Abazia (Alessandria), paese d'origine dell'imprenditore, e nella vicina Quattordio. È stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere di deturpamento e diffamazione aggravata. Per lui anche Daspo sportivo per due anni. L'azione diffamatoria, avvenuta di notte, aveva destato preoccupazione nella comunità locale. L'immediata attivazione dei militari ha permesso di avviare accertamenti tecnici e di acquisire testimonianze utili a circoscrivere la cerchia dei sospettati. Grazie a una rapida analisi degli elementi raccolti sul campo, l'attenzione investigativa si è concentrata sull'anziano.
Il punto di svolta è arrivato con una perquisizione domiciliare che ha portato a rinvenire e a sequestrare diversi capi d'abbigliamento, ritenuti quelli indossati nella notte del raid vandalico. Sono stati trovati anche numerosi striscioni pronti per l'affissione, dal contenuto diffamatorio, risultato del tutto sovrapponibile a quello delle scritte apparse nelle strade pochi giorni prima. Non si è trattato quindi di tifo organizzato, ma di una manifestazione personale di dissenso verso la conduzione della squadra granata da parte di Cairo. Le indagini proseguiranno per l'accertamento definitivo delle responsabilità penali dell'indagato.