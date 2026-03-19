Hartono, il cordoglio di Lotito: "Perdita importante per intero movimento"

La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, co-owner e azionista di riferimento del Como 1907. In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Hartono, il Como e l'intera comunità lariana. Il Presidente Sen. Claudio Lotito dichiara: "Desidero esprimere, anche a nome personale, la mia più sentita vicinanza alla famiglia Hartono e a tutta la società Como 1907. La scomparsa di Michael Bambang Hartono rappresenta una perdita importante non solo per il club lombardo, ma per l'intero movimento calcistico. Il suo impegno e la sua visione hanno contribuito a rafforzare un progetto serio e ambizioso, fondato su valori solidi e su una prospettiva di crescita. In questo momento di dolore, ci stringiamo con rispetto e partecipazione al loro cordoglio".